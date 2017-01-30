Почему молодые девушки предпочитают зрелых мужчин, рассказали психологи

Комплексы, которые имеются у женщин, не знавших отцовской любви, выливаются в отношения с мужчинами

Многие девушки, известно, отдают предпочтение романтическим отношениям со зрелыми мужчинами или, по крайней мере, такими представителями сильной половины, которые на 5 – 10 лет старше их.

Разобраться в этой ситуации и выяснить, что влечет молодых девушек во взрослых мужчинах, попытались психологи.

Причины, как выяснилось, заложены глубоко в психологии такой дамы. Она или росла в неполной семье без отца, либо нуждается в состоятельном партнере, который будет обеспечивать ее всю оставшуюся жизнь. Комплексы, которые имеются у женщин, не знавших отцовской любви, выливаются в отношения с мужчинами, приблизительно совпадающими с родителем по возрасту. Причем, даже если разница составит 20 – 30 лет, это не смущает самих девушек, которые не видят в этом ничего странного.

Также, старший спутник жизни может не только обеспечивать девушку всем необходимым, но и позволяет себе красиво ухаживать. Опыт взрослых кавалеров, за плечами которых не один десяток свиданий неизменно привлекает девушек по всему миру.

Также специалисты отметили, что зрелые мужчины гораздо чаще дарят своим пассиям подарки, и значительно серьезнее относятся к их желаниям. Помимо этого, немаловажным может оказаться и финансовое благополучие.

Фото: velvet.by