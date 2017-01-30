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Стиль жизни

Топ-5 лучших продуктов для мужской силы

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Морепродукты необходимы для мышц и органов репродуктивной системы

Укрепить стенки сосудов помогут орехи, а шпинат улучшит здоровье простаты

Множество различных факторов влияет на мужскую силу, в том числе стресс, агрессивная городская среда и высокий ритм жизни. Специалисты назвали 5 продуктов, которые обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе каждого мужчины.

Мясо

Этот продукт восполняет в организме запасы необходимых аминокислот, которые необходимы для обновления клеток. Также мясо содержит холестерин, влияющий на уровень вырабатываемого тестостерона – главного мужского гормона. Мясо богато многими витаминами, в частности группы В, D и Е, и такими микроэлементами, как цинк, магний, калий и кальций. По словам диетологов, лучше всего усваивается куриное мясо, а второе место занимает говядина, а после них следуют свинина и баранина.

Морепродукты

Все дары моря в большом количестве содержат такие микроэлементы, как цинк, селен, железо и фосфор, которые необходимы для мышц и органов репродуктивной системы. А большое количество омега-3 жирных кислот укрепит сердечно-сосудистую систему. На мужскую силу положительно влияют устрицы и мидии.

Орехи

Эти продукты дают мужскому организму большое количество аргинина – вещества, которые повышает выработку окиси азота и тем самым положительно влияют на стенки сосудов, увеличивая кровоток. Фисташки обогатят организм белком, клетчаткой и цинком, грецкие орехи улучшат работу мозга и усилят потенцию, а бразильские орехи дадут необходимый запас селена, участвующий в синтезе тестостерона.

Овощи

Эти натуральные продукты являются незаменимым источником силы для представителей сильного пола, так как обеспечивают их организмы огромным количеством витаминов, микроэлементов и клетчатки. По мнению диетологов, каждый мужчина должен употреблять в пищу морковь, сдабривая ее оливковым маслом, так как она является богатым источником бета-каротина и витамина А. Для здоровья простаты необходим лютеин, которого много в шпинате.

Зелень

Листовая зелень богата витаминами А, В, С и D, а также фитонцидами, которые помогают бороться с вирусами и болезнетворными микроорганизмами. Наиболее полезными в этом плане являются лук, чеснок, кинза и петрушка. Кстати, петрушка содержит столько же витамина С, сколько лимон и черная смородина. Также это растение богато витаминами В1 и В2, фолиевой кислотой, витамином К. Петрушка содержит апигенин, который подавляет эстроген в мужском организме. Эксперты утверждают, что всего лишь 100 граммов этой зелени повышают прилив крови к малому тазу, увеличивая тем самым мужскую силу. А вот листья кинзы богаты андростероном – растительным аналогом тестостерона.

Фото: dokonline.com

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Теги: мужчина, потенция, продукты

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