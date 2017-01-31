Американка, взявшая напрокат диск с фильмом, получила послание с сюрпризом

Незнакомец положил в коробку от диска с фильмом деньги и сопроводил из письмом

В США женщина, взявшая напрокат фильм «Глубоководный горизонт» на DVD, обнаружила внутри коробки от диска несколько денежных купюр и письмо он незнакомца, назвавшегося Маркосом.

«Ежемесячно я беру 100 долларов, которые обычно я бы потратил на себя, и отдаю их незнакомому человеку. В этом месяце я решил изменить привычке и положить деньги в DVD проката Redbox. Вы — моя первая раздача 2017 года!», - говорилось в письме незнакомца..

Фото содержимого коробки с DVD опубликовала в Twitter дочь женщины, получившей послание с сюрпризом.

«Моя мама просто хотела расслабиться и насладиться фильмом, но вместо этого Бог дал ей нечто большее. Спасибо тебе, Маркос, кем бы ты ни был, благослови тебя Господь», — написала она в микроблоге.​

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