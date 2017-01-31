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Как сохранить высокий интеллект до самой старости, рассказали эксперты

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Видеоигры сохраняют интеллект пожилым людям

Врачи заявили о пользе видеоигр для мозга, особенно, для пожилого

Ученые из Минесоты (США) выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются компьютерными играми, в среднем демонстрируют заметно более высокие когнитивные способности, чем их сверстники, не являющиеся фанатами видеоигр. осуществившие соответствующее исследование.

Американские ученые, осуществили масштабное исследование, которое охватило более двух тысяч стариков обоих полов. Средний возраст участников эксперимента составил 77 лет.

«Существует, на самом деле, достаточно высокое количество людей преклонного возраста, которые не только проводят время, общаясь в социальных сетях, но и не брезгуют, например, компьютерными играми. Мы проанализировали их нейрофизиологические показатели и выявили, что интеллект у таких людей выше среднего», — сообщили авторы исследования.

Нейрофизиологи сделали вывод о безусловной пользе видеоигр для мозга, особенно, для пожилого.

По словам экспертов, пожилые люди, которые увлекаются играми, делают это потому, что у них высокий интеллект, а не наоборот.

Фото: playground.ru

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Теги: видеоигра, интеллект, старость

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