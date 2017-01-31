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Стиль жизни

Названы лучшие продукты для молодости кожи

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Диетологи назвали 8 продуктов с наибольшим количеством коллагена

Главными источниками коллагена являются мясо рыба фрукты и овощи красного цвета

Если ваша кожа начала терять эластичность и появились первые морщины, значит, ваш организм вырабатывает недостаточное количество коллагена. Специалисты рассказали, какие продукты являются главными источниками этого белка.

Мясо. По словам диетологов, мясо является одной из самых важных составляющих ежедневного рациона питания. Наибольшее количество коллагена содержится в говядине, курице, козлятине, свинине, особенно в ногах. Не следует пренебрегать и субпродуктами, потому что в них тоже содержится много коллагена. Также эксперты рекомендуют включать в свой рацион рубец, свиные и говяжьи щечки и ноги, а также сваренный на костях бульон.

Рыба. Конечно же, рыба не так богата коллагеном, как мясо, однако этот белок в ней все же содержится, особенно в чешуе. Например, лосось и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые обладают способностью защищать жировые оболочки клеток кожи. Это помогает уменьшить воспаления и повысить степень эластичности и упругости кожи.

Желатин. Как подчеркивают эксперты, желатин на 90% состоит из производных коллагена. Дополнительным преимуществом желатина является его низкая калорийность.

Фрукты и овощи красного цвета. В яблоках, клубнике, вишне, свекле, красном перце, помидорах и прочих красных продуктах содержится много ликопина. Помимо выраженного антиоксидантного эффекта, это вещество также стимулирует выработку организмом коллагена.

Фрукты, содержащие витамин С в больших количествах. Как отмечают эксперты, что процесс производства коллагена невозможен без витамина С. Самыми богатыми его источниками являются апельсины, лимоны, киви, грейпфруты, манго, ананасы и многие другие. Также в этих фруктах много антиоксидантов, уменьшающих степень и скорость проявления морщин.

Овощи. Чтобы стимулировать организм к активной выработке коллагена, необходимо регулярно употреблять в пищу капусту, баклажаны, зелень и зеленые листовые овощи, в частности салат и шпинат.

Продукты, в которых много серы. Благодаря этому микроэлементу усиливается производство коллагена в организме. Наибольшее количество серы в сельдерее, оливках, чесноке, огурцах, бананах, луке и тофу.

Другие продукты. Дерматологи сообщают, что для поддержания эластичности и упругости кожи нужно включать в свой рацион соевое молоко, сыры, чай, орехи, картофель, водоросли, пивные дрожжи и прочие продукты, богатые лизином.

Фото: feelgood.ua

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Теги: кожа, коллаген, морщины

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