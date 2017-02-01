Психологи рассказали, как организовать свой день, чтобы все успеть и не слишком устать

Утро — это фундамент дня, поэтому организовать его нужно правильно

Мы все начинаем свое утро более- менее одинаково: просыпаемся, умываемся, на ходу быстренько вкидываем в себя завтрак и спешим на работу. Но существуют способы организовать день так, чтобы точно все успеть, и не слишком сильно устать, и они работают.

Утро — это фундамент дня, поэтому организовать его нужно правильно. Именно в этот период человек набирается энергии, которой должно хватить на целый день, в противном случае не удастся сделать все задуманное. Времени с утра, как правило, не хватает, однако если внести в «утрясенное» расписание небольшие коррективы, утро можно сделать намного более эффективным.

День нужно начинать с массажа ушей. Ведь именно на ушах расположено около 170 активных точек, при помощи которых можно оказывать влияние практически на все внутренние органы. Перед тем, как начать массаж, нужно растереть ладони.

Чтобы ускорить очищение печени и сосудов, следует выпивать с утра стакан теплой воды с лимоном натощак за полчаса до завтрака. Еще, можно съесть с утра чайную ложку меда, который зарядит энергией.

За несколько минут до выхода нужно дать себе возможность расслабиться и проговорить все, что нужно сделать в этот день, параллельно заряжая себя хорошей энергией.

Создавать правильное настроение с самого утра рекомендуют психологи. Для этого можно по дороге на работу отмечать что-то хорошее. Например, красивую клумбу или стильно одетую девушку. Такой фокус на приятных вещах поможет настроить себя на успех и сохранить нужное настроение.

Фото: tyrimpex.ru