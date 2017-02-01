В Словении продают туры «По следам Меланьи Трамп»

Словенские туроператоры решили использовать популярность своей землячки для привлечения туристов

Словения решила использовать популярность своей знаменитой землячки – ранее модели, а теперь первой леди США Меланьи Трамп — для привлечения туристов. Словенские турагентства стали предлагать туры «По следам Меланьи Трамп». Туристам предлагают посетить места, где училась и работала их знаменитая землячка. И следует заметить, что на предложение сразу же появился спрос.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в городе Ново-Место (тогда еще это была Югославия), но выросла в городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась с Дональдом Трампом. 20 января 46-летняя экс-модель стала первой леди США.

Ранее «Комментарии" писали о том, что сеть взорвала резкая перемена выражения лица Меланьи Трамп.