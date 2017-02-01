Виртуальный секс снижает спрос на порнографические фильмы

Новые технологии становятся неотъемлемой частью человеческой жизни и активно внедряются во все ее сферы. По прогнозам футурологов, в скором будущем знаменитости порноиндустрии будут заменены роботами.

Эксперты считают, что порноиндустрию ждут глобальные изменения. С появлением 3D-эффектов и виртуальной реальности привычное кино утрачивает интерес зрителя. То же самое касается и фильмов эротического содержания. Виртуальный секс снижает спрос на порнографические фильмы. Это приведет к тому, что порнозвезды вскоре окажутся безработными и ненужными, поскольку их могут заменить роботы.

Будущие технологии позволят создавать робота любых параметров, который сможет выполнять все прихоти пользователя. Кроме того, порностудии будет резоннее купить необходимое оборудование, чем выплачивать стабильную зарплату актерам и актрисам.

Фото: fastsalttimes.com