Рейтинг самых дорогих свадебных платьев (ФОТО)

Звезды-рекордсмены, которые надели самые дорогие дизайнерские наряды на свадебное торжество

Каждая девушка в самый ответственный и долгожданный день своей жизни мечтает выглядеть, как настоящая принцесса. А как же в день свадьбы чувствуют себя те девушки, жизнь которых и так ежедневно похожа на королевские будни? Богатые и знаменитые мира сего в день свадьбы должны не только удивить и поразить своих гостей, но и покрасоваться перед всем миром, поэтому их свадебный наряд должен быть только от кутюрье со всемирно известным именем.

И даже среди звезд есть рекордсмены, которые надевали самые дорогие дизайнерские наряды на свадебное торжество.

10. Свадебное платье Марчеса для Николь Ричи — $20 000

Николь Ричи решила не ограничивать себя в выборе и в день свадебного торжества продемонстрировала целых три свадебных наряда. Для этого платья от Марчеса было использовано более 100 м шелковой органзы, оформленной в виде лепестков. Вдохновлялись дизайнеры из модного дома образами принцессы Грейс Келли.

9. Свадебное платье от Vera Vang для Челси Клинтон — $32 000

Обычно наряды Челси Клинтон никогда не блистали стильностью и аккуратностью. Но на свадьбе в 2010 году она поразила своим платьем весь мир. Наряд от Веры Вонг из шелковой органзы цвета слоновой кости с украшенным бисером лифом был невероятно женственным и элегантным.

8. Свадебное платье от Stella McCartney для Мадонны — $80 000

Хотя брак Мадонны с Гаем Риччи уже в прошлом, о ее подвенечном наряде до сих пор вспоминают с придыханием. Платье для звездной невесты создавала ее подруга, Стелла МакКартни. Нежный наряд в оттенке слоновой кости был дополнен роскошной вуалью из винтажного кружева, старинным французским браслетом и тиарой.

7. Свадебное платье от Vera Vang для Виктории Бэкхем — $100 000

Свадьба Виктории Бэкхем состоялась в 1999 году. Для того времени она выбрала чрезвычайно пышное платье А-силуэта в бальном стиле. От своего наряда она в восторге до сих пор и хранит его в шкафу, лелея надежду, что ее дочь тоже захочет одеть его, когда соберется идти к алтарю.

6. Свадебное платье от Giambattista Valli для Джессики Бил — $100 000

Супруга Джастина Тимберлейка так до сих пор и не призналась, какова точная стоимость ее восхитительного подвенечного наряда. Но в том, что цена перевалила за 100 000 долларов, никто даже и не сомневается. Платье от Джамбаттиста Валли в нежно-розовых тонах сделало образ Джессики похожим на удивительный и трогательный цветок.

5. Свадебное платье от David & Elizabeth Emanuel для принцессы Дианы — $150 000

Свадьба принцессы Дианы состоялась в далеком 1989 г. Ее наряд цвета слоновой кости был выполнен из шелковой тафты, старинного кружева, принадлежавшего самой королеве Елизавете, более 10000 блесток и жемчужин, а также имел шлейф рекордной длины – он достигал почти 8 м. При пошиве этого платья молодые дизайнеры использовали шесть различных видов ткани. Это грандиозное платье по праву считают произведением искусства.

4.Мелани Кнаусс (Трамп) и ее свадебный наряд от Christian Dior – $200 000

Миллиардер Дональд Трамп и нынешний президент США не пожалел денег для своей будущей жены и купил ей сногсшибательное платье от Кристиана Диора. Это свадебное одеяние поразило модных критиков и попало на обложку журнала «Вог». На своей свадьбе Мелани красовалась в атласном наряде, лиф и подол которого расшили серебром вручную. Пышная юбка с небольшим шлейфом была искусно задрапирована и дорогая материя играла благородными отблесками. Свадебный наряд дополняла длинная фата и бриллиантовое ожерелье.

3. Свадебное платье от Oscar de la Renta для Амаль Аламуддин — $380 000

Наряд для жены Джорджа Клуни был создан дизайнером Оскаром де ла Рента из потрясающего французского кружева Шантильи. 13 м кружева были закреплены на платье при помощи бисера и вышивки ручную, что и подняло стоимость наряда до столь высокой планки.

2. Свадебное платье от Sarah Burton для принцессы Кейт — $400 000

Это утонченное свадебное платье было самым ожидаемым подвенечным нарядом века, и оно оказалось потрясающим, хотя многим показалось немного простоватым, как для особы королевской семьи. Вдохновением для платья послужили наряды викторианской эпохи. Будущая принцесса вместе с дизайнерами принимала участие в разработке своего подвенечного наряда. Это шикарное белоснежное платье было объявлено нарядом вне времени, так что дочь принцессы сможет надеть его даже через 30 лет на собственную свадебную церемонию.

1. Свадебное платье от Givenchi для Ким Кардашьян — $500 000

Лидером нашего рейтинга стало одно из самых дорогих «звездных» платьев – платье селебрити Ким Кардашьян за баснословную сумму – пятьсот тысяч долларов. Платье было пошито дизайнером Риккардо Тиши знаменитого модного дома Живанши. Роскошный наряд из плотного кружева ручной работы и прозрачной сеточки украшали натуральный жемчуг и бриллианты. Эффектный узорный шлейф и длинная фата с кружевами идеально дополнили образа невесты.

Фото: gidlady.ru/ xn--p1ai/prosvadby.com