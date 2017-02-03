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Сколько должна продолжаться «здоровая» рабочая неделя, рассказали ученые

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Идеальная рабочая неделя должна продолжаться 39 часов

Работа свыше 39 часов в неделю сталкивает работника с риском развития серьезных психологических и физиологических проблем  

Люди не должны работать более 39 часов в неделю, если они хотят защитить свое здоровье. К такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета.

Исследователи из Австралии тщательно изучили информацию по 8 000 работающим взрослым гражданам страны. Оказалось, что для поддержания наилучшего здоровья идеальная продолжительность рабочей недели должна составлять 39 часов, а вовсе не 48 часов. Именно этот последний лимит был установлен во многих странах мира 80 лет назад на основе научных исследований.

Теперь же ученые установили, что работа свыше 39 часов в неделю сталкивает работника с риском развития серьезных психологических и физиологических проблем. При этом авторы исследования выяснили, что почти четверть австралийцев сегодня работают дольше рекомендованных 39 часов.

Исследование показало, что если говорить об идеальной продолжительности рабочей недели для представителей каждого пола в отдельности, то для женщин эта цифра должна составлять 34 часа, а для мужчин она может вырасти до 47 часов. По словам авторов исследования, эта разница связана с тем, что мужчины, в целом, тратят гораздо меньше времени на домашние дела по сравнению с женщинами. Именно необходимость заниматься хозяйством требуют от женщин больших нагрузок.

Авторы исследования считают необходимым разрушить популярный миф о том, что долго работающие люди достигают максимальных результатов. Производительность труда является эффективной только в том случае, если человек имеет возможность восстанавливать силы после трудовой вахты. А для этого и необходимо соблюдать тот самый 39-часовой график каждую неделю.

Фото: yaplakal.com

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Теги: неделя, переутомление, работа

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