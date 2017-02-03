Редкую Ferrari 30 лет прятали в однокомнатной квартире

Житель Лос-Анджелеса еще в 80-х «поселил» в малогабаритной квартире автомобиль, чтобы его не украли

Необычная история «любви» ценителя раритетов и редкой модели автомобиля всплыла на поверхность в США. Житель Лос-Анджелеса 30 лет прятал Ferrari купе 250 GT PF 1959 года выпуска в однокомнатной квартире принадлежавшего ему жилого дома. Он поместил туда спорткар еще в середине 1980-х годов, опасаясь, что его могут украсть, а в квартире он будет надежно защищен. Для того, чтобы загнать машину в «однушку» пришлось разбирать стену дома, а затем складывать ее снова.

В течение долгих лет владелец понемногу реставрировал Ferrari и любовался автомобилем, но полностью его так и не восстановил. О его «домашнем секрете» знал лишь адвокат, который недавно уговорил владельца продать ему автомобиль. Благодаря этому история и получила огласку. Пришлось снова разбирать стену для того, чтобы новый владелец мог забрать свое приобретение. Сумма, за которую был продан редкий автомобиль не называется.

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