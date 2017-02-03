Весной отправиться в путь первый в мире спа-вагон

Процедуры, которые предоставляет такой люкс-вагон, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж

Первый в мире специализированный спа-вагон Бэмфорд Haybarn Спа в составе поезда Royal Scotsman Бельмонд начнет курсировать по Шотландии в апреле. Об этом сообщается в пресс-релизе туристической компании Бельмонд.

В спа-зоне в Бэмфорд Haybarn Spa будет два кабинета. Процедуры, в частности, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж шиацу с горячими камнями.

Бельмонд Royal Scotsman перевозит по путешественников нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток. С этого года он будет курсировать с начала апреля до конца октября.

Британская компания Бельмонд организует железнодорожные поездки по Соединенному Королевству, другим странам Европы, а также по азии и америке Южной.

В ноябре фирма предоставила жителям лондонского пригорода, отправляющимся на работу в столицу Англии, поезд с роскошными вагонами вместо обычной электрички.

Фото: belmond.com