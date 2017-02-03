Depeche Mode представила первый сингл из нового альбома

Выход нового альбома британских музыкантов ожидается в марте 2017 года

Популярная британская группа Depeche Mode представила свою новую композицию Where´s the Revolution. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Эта композиция войдет в новый альбом Spirit, выход которого ожидают 17 марта 2017 года. До этого последний альбом группы под названием Delta Machine вышев в 2013 году.

Depeche Mode - британская электроник-рок-группа, созданная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс) и создавшая собственный стиль в жанрах электронной и рок-музыки.

Ранее "Комментарии" писали о том, что польская группа записала кавер на песню Кузьмы Скрябина.