Найдена связь между доходом мужчины и массой его тела

Похудение еще никого не разорило, а необходимость следить за своим весом никуда не делась

Ученые туманного Альбиона установили, что масса тела мужчины и его финансовый успех — коррелирующие показатели. У женщин, впрочем, тоже существует такая зависимость, но она совершенно обратная — если у мужчин лишние килограммы часто свидетельствуют о высоком доходе, то успешные женщины, наоборот, стройные.

Данное исследование, осуществлялось на протяжении нескольких десятков лет, задействованы в котором были тысячи добровольцев, так что в достоверности накопленной статистики сомневаться не приходится.

«Наблюдая за добровольцами на протяжении сорока лет, мы видели четкую связь — чем выше доход мужчины, тем больше он весит. Но не наоборот, то есть, мужчины, целенаправленно набирающие вес, не становятся успешнее, так что забудьте о таком способе увеличить свой доход», — сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что у женщин наблюдается обратная картина — среди стройных представительниц прекрасного пола гораздо больше финансово успешных, чем среди обладательниц лишних килограммов.

Эксперты заключают, что похудение еще никого не разорило, так что необходимость следить за своим весом никуда не девается вне зависимости от уровня вашего благосостояния.

Фото: alenakrasnova.biz