Фильм недели. Планетарная любовь

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«Космос между нами» - фильм американского режиссёра Питера Челсома.

В центре фильма оказываются люди, которые решили отправиться вместе с колонистами на Марс. Им нужно было построить новые города, чтобы там можно было бы спокойно жить. Участники первой экспедиции не догадывались о том, что их может ожидать после прибытия на чужую планету. После того, как космический корабль двинулся, становится известно, что она девушка на его борту была беременна.

Случилось так, что девушка умерла, но ребенка удалось спасти. После своей смерти она оставила массу вопрос, одним из которых был – кто же на самом деле был отцом ребенка?

Главным героем становится сын этой девушки, по имени Гарднер Эллиот, воспитанием которого занимались четырнадцать колонистов. На протяжении всей своей жизни ему приходилось видеть и общаться только с ними. Все меняется после того, как ему удалось познакомиться по интернету с милой девушкой. Он очень хотел с ней встретиться, только пока не совсем понимал, как это можно сделать, ведь они были жителями разных планет. Вместе они отправляются искать его отца, которого он никогда не знал.

Съёмки фильма начались в Альбукерке, Нью-Мексико 14 сентября 2015 года.

Некоторые сцены снимали в здании одной из школ города Альбукерке, штат Нью-Мексико, в учебное время. Это вызвало трения между школьной администрацией и комиссией штата по делам кинематографии.

Первые съёмки на частном космодроме «Америка» в штате Нью-Мексико. Во время съёмок на космодроме находилось в общей сложности до 400 человек технического персонала съёмочной группы, актёров и статистов.

Рабочим названием фильма было «За пределами этого мира».

Фото: кадры из фильма «Космос между нами».

Видео: iVideos