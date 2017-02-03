МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Создан уникальный кофе от депрессии

0

Кофе из грибов звучит как минимум странно

Напиток способен повлиять в положительную сторону даже на самое хроническое депрессивное расстройство

Ученые из Финляндии создали уникальный грибной кофе, избавляющий от депрессии

На самом деле, речь идет не о кофе в привычном его понимании, а о каких-то удивительных финских грибах, напоминающих кофе, будучи заваренными.

«Мы подумали, что кофе — это, конечно, хорошо, но у нас в Финляндии не растут кофейные растения, из которых оно делается. Да и вредно, знаете ли, постоянно травить себя кофеином. А вот кофейный гриб — это совсем другое дело. Эффект тот же, зато побочных эффектов нет», — говорят изобретатели уникального грибного кофе.

Кофе из грибов — это, безусловно, странно, соглашается с вами производитель. По словам которого, все дело в привычке. Несколько специфический вкус кажется вполне нормальным и даже приятным, если к нему привыкнуть.

«Ну, это похоже на что-то среднее между чаем, кофе и грибами», — говорят изобретатели.

Зато эффекты и не снились обычному кофе, который абсолютно никак не способствует борьбе с депрессией. А вот грибной кофейный напиток способен повлиять в положительную сторону даже на самое хроническое депрессивное расстройство.

Как отмечают эксперты, главное не пытаться сделать такой кофе самостоятельно — не те грибы, смешанные не в тех пропорциях, могут избавить вас не только от депрессии, но и от здравого рассудка.

Фото: topoboi.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: грибы, депрессия, кофе

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Эксперты выяснили, кому стоит отказаться от кофе после полудня

Эксперты выяснили, кому стоит отказаться от кофе после полудня

"> Семьи со странными привычками в еде

Семьи со странными привычками в еде

"> Эксперты рассказали о 6 худших добавок к кофе

Эксперты рассказали о 6 худших добавок к кофе

"> Изменение климата может оставить человечество без кофе и устриц – ученые

Изменение климата может оставить человечество без кофе и устриц – ученые

Новости партнеров

Лукашенко пригрозив виходом з контрольованого Росією Євразійського економічного союзу
b91a45141b141f5e70f7d375b8ec7ffdПрезидент Білорусі Олександр Лукашенко йде на відкриту конфронтацію з владою Росії, про що свідчить його рішення відізвати представників країни з митних органів
Донька загиблого героя АТО отримала землю в Пущі Водиці попри атаки рейдерів.
Оболонський районний суд Києва визнав незаконним свідоцтво права власності на будинок, який два брати збудували на землі , призначеній для доньки загиблого

Последние новости

20:50

С миру по нитке: чьим должником рассчитывает стать Украина

20:32

Боевики ДНР обнародовали информацию о своих потерях

20:12

У 40% украинцев нет средств на лечение

19:59

Украинская экономика за 2016 год выросла на 2%

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО)

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО) »

Одесса

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО)

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО) »

Запорожье

Запорожцы сдали кровь для бойцов АТО

Запорожцы сдали кровь для бойцов АТО »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.