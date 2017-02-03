Создан уникальный кофе от депрессии

Напиток способен повлиять в положительную сторону даже на самое хроническое депрессивное расстройство

Ученые из Финляндии создали уникальный грибной кофе, избавляющий от депрессии

На самом деле, речь идет не о кофе в привычном его понимании, а о каких-то удивительных финских грибах, напоминающих кофе, будучи заваренными.

«Мы подумали, что кофе — это, конечно, хорошо, но у нас в Финляндии не растут кофейные растения, из которых оно делается. Да и вредно, знаете ли, постоянно травить себя кофеином. А вот кофейный гриб — это совсем другое дело. Эффект тот же, зато побочных эффектов нет», — говорят изобретатели уникального грибного кофе.

Кофе из грибов — это, безусловно, странно, соглашается с вами производитель. По словам которого, все дело в привычке. Несколько специфический вкус кажется вполне нормальным и даже приятным, если к нему привыкнуть.

«Ну, это похоже на что-то среднее между чаем, кофе и грибами», — говорят изобретатели.

Зато эффекты и не снились обычному кофе, который абсолютно никак не способствует борьбе с депрессией. А вот грибной кофейный напиток способен повлиять в положительную сторону даже на самое хроническое депрессивное расстройство.

Как отмечают эксперты, главное не пытаться сделать такой кофе самостоятельно — не те грибы, смешанные не в тех пропорциях, могут избавить вас не только от депрессии, но и от здравого рассудка.

Фото: topoboi.com