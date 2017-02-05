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Музыканты Black Sabbath попрощались с поклонниками

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Прощальный тур музыкантов носил название The End

Легендарная рок-группа на сцене провела почти 50 лет, свой последний альбом музыканты записали в 2014 году 

Последний концерт отыграли муыканты британской рок-группы Black Sabbath. Таким образом финишировал прощальный тур легендарной рок-группы, который носил недвусмысленное название The End.

В 2014 году рок-группа записала свой последний альбом, с песнями из которого и отправилась на прощальные гастроли.

Последний концерт прошел в родном для музыкантов Бирмингеме на Genting Arena, вмещающей более 15 тысяч зрителей.

В Бирмингеме без малого 50 лет назад в 1968 году группа и образовалась. В ее первоначальный состав входили гитарист и автор основных музыкальных композиций Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов песен Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд.

Известно, что накануне последнего концерта, 28 января, от рака легких скончался клавишник  Black Sabbath  69-летний Джефф Николс. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что Depeche Mode представила первый сингл из нового альбома.

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Теги: Black Sabbath, музыканты, прощание, рок, тур

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