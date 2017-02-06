Ученым удалось создать яйцо без курицы и молоко без коровы

Внедрение разработки в массовое производство позволит в кратчайшие сроки отказаться от разведения крупного рогатого скота и пернатых

Ученые совершили самый настоящий прорыв в современной науке. Специалистам удалось создать яйцо без курицы и молоко без коровы.

Результаты потрясающей воображение работы были опубликованы в журнале Popular Science. С точки зрения исследователей, внедрение разработки в массовое производство позволит в кратчайшие сроки отказаться от разведения крупного рогатого скота и пернатых, закрыв многочисленные фермы и курятники за ненадобностью. В основе открытия лежало предположение о том, что можно создать аналог белковой продукции из синтетических материалов. Главная проблема состояла в том, как все это довести до ума и возможности использования этих продуктов в качестве питания без риска для собственного здоровья.

Благодаря открытию ученых удастся значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду вследствие снижения поголовья скота и птиц. Исследователи уверены, что употребления искусственных яиц и молока позволит обезопаситься от рисков заражения паразитами, передающимися через продукты (это не только птичий грипп и коровье бешенство, но и обычные сальмонеллез, глисты, гистоплазмоз и прочее).

Фото: shokoladnica.com.ua