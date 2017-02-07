Что подарить парню на День Валентина топ-5 подарков

День святого Валентина не за горами и пора задуматься о подарке для своего любимого

Совсем скоро день всех влюбленных, поэтому стоит задуматься о подарке для своей второй половинки. «Комментарии» составили список самых топовых подарков для Него.

Если вы не уверенны в подарке, подарите ему впечатление на выбор. Например, урок вождения в экстремальных ситуациях, снайпер класс, мастер-класс по фотографии, картинг и т.п. Также можно выбрать одну из парных SPA-процедур. Таким образом, вы сможете вдвоем провести время, расслабиться и насладиться приятной процедурой.

Еще одним уникальным подарком, который может подойти на любой праздник, станет флакон духов. Но на день святого Валентина, вы можете договориться со своей второй половиной заранее и подарить друг другу парный аромат или аромат-унисекс. Таким образом, даже запах, источающий от вас, будет напоминать всем окружающим о том, что вы пара.

Вкусный романтический ужин – также прекрасная альтернатива реальному подарку. Накройте красиво стол, приготовьте его любимые блюда, зажгите свечи, включите расслабляющую музыку, и романтический вечер вам обеспечен.

Парное украшение – символичный подарок, которые всегда будут напоминать о том, что вы одно целое. Самые распространенные парные украшения – кольца, кулоны, подвески, цепочки. Их можно приобрести в любом магазине украшений.

Как вариант отличного подарка на День всех влюбленных станет билет в кино, на концерт или на любое другое интересное для вас обоих мероприятие.

Фото: dikmi.ru