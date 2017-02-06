Раскрыт секрет победы на церемонии «Оскар»

Чтобы стать обладателем награды, необходимо в первую очередь быть американцем

Британские ученые узнали секрет, который помогает победить на церемонии «Оскар». Для того, чтобы стать обладателем награды, необходимо в первую очередь быть американцем.

Специалисты провели масштабное изыскание, в результате которого нашли секрет победы на церемонии «Оскар». Ученые изучили распределение премий за лучшую женскую роль, а также в номинации лучший актер главной роли. Работа ученых охватила 908 участников церемонии «Оскар», из них 97 являлись победителями вышеуказанных номинаций. По результатам работы специалистам удалось раскрыть секрет их успеха.

Так большинство победителей оказались именно американскими актерами. Артисты из Великобритании получали награды всего лишь в 18 % случаев.

Основными критериями для отбора победителей также является сюжетность фильма, в котором они сыграли роль.

Чаще всего награды «Оскар» получали актеры, сыгравшие в кинокартине, затрагивающей американскую культуру. Как показали исследования, специалисты удостоверились в том, что предвидеть результат кинопремии «Оскар» вполне возможно.

Фото: podrobnosti.ua