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Интересные факты про День Св. Валентина

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Первую «валентинку» в мире в 1415 году написал своей жене герцог Орлеанский

14 февраля влюбленные всего мира празднуют День святого Валентина. Это особенный день для многих пар, которые спешат признаться друг другу в нежных чувствах, устраивают приятные сюрпризы, подбирая подарки с особой теплотой. Некоторые интересные факты про этот праздник.

   История возникновения

   Существует романтичная, но немного печальная легенда о происхождении дня всех влюбленных. Согласно этой легенде римский император Клавдий II, который жил и правил в 3 веке до н.э., являлся противником брачных союзов, полагая, что это мешает его легионерам хорошо воевать, ведь любовь делает их уязвимыми перед противником. Император издал указ, который запрещал жениться и венчаться. Священник Валентин продолжал тайно венчать влюбленных солдат с их избранницами вопреки указу Клавдия II,  за что был заточен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Слепая дочь тюремщика, узнав историю Валентина, полюбила священника, а Валентин ответил ей взаимностью, вернув ей зрение своими молитвами. Так как видеться влюбленные не имели возможности, они тайно общались с помощью переписки. В день казни – 14 февраля 269 г. священник послал своей возлюбленной последнюю записку с подписью «от Валентина» - с тех самых пор любовные записки называют «валентинками», а праздник - День Святого Валентина.

  • - Первую «валентинку» в мире в 1415 году написал своей жене герцог Орлеанский, находясь в темнице, а уже к 18 веку любовные послания приобрели мировую популярность.
  • - В эпоху средневековья существовало популярно поверье, которое утверждало, что первый не состоящий в браке человек противоположного пола, которого вы встретили утром в День Св. Валентина, станет вашим супругом.
  • - В западной Европе день всех влюбленных стал широко отмечаться с 13 века, а в США – с 1777 года.  
  • - В постсоветское время праздник приобретает более светский характер, а отношение католической и православной церквей к нему неоднозначное. Отношение некоторых представителей исламского духовенства ко Дню Св. Валентина при этом является крайне негативным.
  • - Ежегодно 14 февраля влюбленные мужчины со всего мира покупают своим женщинам розы, продажи цветов в этот день составляют более 50 миллионов.
  • - Практически 9 миллионов жителей Соединенных Штатов ежегодно предпочитают дарить подарки в День Влюбленных своим домашним питомцам, полагая, что они достойны этого больше, чем девушки.
  • - Доход, полученный от продаж шоколадных конфет в День Св. Валентина во всем мире, равен $ 1011  миллиардам.
  • - Ежегодно в феврале на адрес в Вероне, где жила шекспировская Джульетта, приходит около 1000 писем со всех уголком планеты.
  • - Празднование Дня Св. Валентина строго запрещено законом в городах Саудовской Аравии и Ирана, за невыполнение которого на горожан накладываются огромные денежные штрафы.
  • - 14 февраля голландские девушки имеют особую привилегию – они могут сделать мужчине предложение вступить с ними в брачный союз, что не считается признаком дурного тона. Если мужчина принимает решение отказать даме, он непременно должен презентовать ей подарок – дорогое шелковое платье.
  • - В Японии День влюбленных считается праздником исключительно сильного пола – тут 14 февраля мужчины получают знаки любви в виде подарков от представительниц слабого пола. В марте японцы отмечают Белый день, во время которого объектом внимания уже становятся дамы.
  • - 14 февраля на Ямайке – день «голых свадеб» - традиция, которая не перестает приводить в шок многих туристов. В этот день пара, вступающая в брачный союз, из одежды имеет на себе только обручальные кольца.

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Теги: День св. Валентина, история, факты

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