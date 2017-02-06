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Стиль жизни

Топ-7 лучших натуральных средств для повышения женского либидо

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Первое место в рейтинге занимает шоколад

Бокал красного цвета одно из самых эффективных средств для усиления полового влечения

Многие женщины испытывают частичное, а иногда и полное снижение либидо. Виной этому могут быть физические проблемы, проблемы со щитовидной железой, хронический стресс, депрессия.

Также негативно воздействовать на сексуальное влечение могут некоторые лекарства, в том числе противозачаточные таблетки, некоторые антидепрессанты и препараты, влияющие на кровяное давление. Эти проблемы могут влиять и взаимно усиливать друг друга.

Но существую продукты, которые способны повышать настроение, улучшать гормональный баланс и увеличивать приток крови к половым органам без головокружительных побочных эффектов, свойственных многим лекарствам.

Специалисты назвали 7 лучших натуральных средств для повышения либидо у женщин.

Черный шоколад

На первом месте в рейтинге самых полезных средств для усиления сексуальной активности у женщин находится любимый многими сладкоежками продукт. Темный шоколад содержит флавоноиды, которые помогают уменьшить стресс и расслабить кровеносные сосуды, улучшая приток крови ко всем областям тела. Те же флавоноиды могут помочь постепенно уменьшить жировые отложения, из-за которых многие женщины комплексуют в постели. Помимо шоколада флавоноиды в больших количествах содержатся в яблоках, сливах, клубнике и чернике. Чтобы от флавоноидов была польза, есть фрукты нужно каждый день, хотя бы по 80 гр.

Зеленый чай

Горячий секс начинается после горячей чашки зеленого чая. Зеленый чай богат соединениями под названием «катехины», которые ускоряют способность печени превращать жиры в энергию. Но это еще не все. Катехины стимулируют сексуальное желание, способствуя притоку крови к области паха. Дело в том, что катехины убивают свободные радикалы, которые повреждают кровеносные сосуды. Также катехины способствуют высвобождению оксида азота, который необходим для расширения кровеносных сосудов. Пейте до четырех маленьких чашек зеленого чая в день, чтобы почувствовать полный эффект.

Красное вино

Если вы ищете способ одновременно повысить либидо и снизить психологическое напряжение перед свиданием, налейте себе бокал красного цвета. Это одно из самых эффективных средств для усиления полового влечения. Женщины, выпившие 1-2 бокала красного вина имеют повышенное сексуальное желание по сравнению с дамами, не употребляющими алкоголя. Только не забудьте остановиться после второго бокала, иначе свидание может окончиться не начавшись. Хорошее красное вино богато антиоксидантами, которые стимулируют выработку окиси азота в крови. А это химическое соединение расслабляет стенки артерий, способствуя приливу крови к половым органам.

Мясо

Одной из основных причин, по которой пары прекращают заниматься сексом, является чувство усталости. А одной из причин усталости, слабости и раздражительности у женщин является дефицит железа. Исправление ситуации требует подхода, состоящего из двух частей. Если вы думаете, что в вашей диете не хватает железа, сдайте анализ крови на гемоглобин. Если подозрение подтвердилось, налегайте на еду, где много железа — это красное мясо и печень. Употребление пробиотических добавок, жирной рыбы и средств с L-глютамином помогут улучшить здоровье кишечника и позволят вашему организму эффективнее усваивать железо.

Жирная рыба

Не секрет, что жирные холодноводные рыбы, такие как дикий лосось, сардина и тунец, переполнены омега-3 жирными кислотами. Однако вы могли не знать, что эти кислоты полезны не только для сердца, но и повышают уровень допамина в головном мозге. А всплеск допамина улучшает кровообращение и усиливает возбуждение. Кроме того, допамин заставит вас чувствовать себя более спокойно и уверенно, что сделает секс более приятным.

Шпинат

Шпинат богат магнием, минералом, который уменьшает воспаление в кровеносных сосудах и улучшает кровоток. Это приводит к интенсивному приливу крови к конечностям и половым органам, что повышает возбуждение. А еще магний положительно влияет на работу сердца, снижает вероятность тромбообразования и помогает справляться с болями суставными и мышечными. Если вы терпеть не можете шпинат, можно заменить его зеленой капустой.

Кедровые орехи

Одно из самых лучших природных средств для улучшения женского либидо. В этом продукте исключительно высокое содержание цинка, а женщины с более высоким уровнем цинка в организме имеют более высокое либидо по сравнению с женщинами с нехваткой цинка в организме. Цинк также содержится в устрицах, имеющих славу афродизиака.

Фото: 10minutos.com.mx

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Теги: возбуждение, либидо, секс

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