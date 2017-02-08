Что подарить девушке на День Валентина топ-5 подарков

Особенно приятно девушке будет получить в подарок то, что мужчина приготовил своими руками

В поисках подарков на День влюбленных мужчины проводят как минимум всю предстоящую неделю. «Комментарии» подготовили советы влюбленным парням, помогающие сократить время выбора подарка девушке на 14 Февраля.

Лучший подарок на 14 Февраля — золотое или серебряное украшение. Безусловно, каждая девушка мечтает получить в этот день колечко, но парни должны знать, что кольцо будет выглядеть не только как признание в любви, но и как предложение руки и сердца. Если свадьба в ближайшие планы не входит, лучше купить подвеску в форме сердечка, красивые сережки или браслет.

Девушкам, которые проводят больше времени у компьютера, чем возле зеркала, можно купить в подарок какой-нибудь новомодный гаджет: USB-флешку в красивом ювелирном корпусе с камушками, мышку с узорами, наушники со стразами или с мехом и портативные плееры розового цвета или цифровую рамку для фотографий

Чтобы удивить любимую нужно подарить то, чего она не ждет. Таким подарком может быть Сертификат в салон красоты или на массаж. Еще круче — совместная фотосессия или поездка на выходные на экскурсию. Чтобы подарок выглядел как сюрприз, Сертификат нужно будет красиво упаковать в свиток и украсить сердечками.

Девушка с удовольствием получит на 14 Февраля губную помаду, тушь для ресниц, ароматную пену для ванны или фигурное мыло в виде сердечек или розочек. Отличный подарок — духи или туалетная вода с легким ароматом, масло для тела или профессиональный лак для укладки волос.

По очень привлекательным ценам продаются косметички, зеркала для сумок, складные расчески, футляры для очков, шарфики для шеи, брелки для ключей, сумочки для мобильных телефонов. На крайний случай подойдут мягкие игрушки в виде симпатичных заек или большая плюшевая подушка-сердце.

Если девушка любит сладости и не считает калории, отправляя в рот очередную конфету, выбирая подарок можно остановиться на какой-нибудь шоколадной фигуре. Идеальный выбор — большое шоколадное сердце. Также подойдет необычный набор шоколада или конфеты, оформленные в виде оригинального букета, композиции в корзине или многоярусного торта.

Сейчас несложно заказать торт с признаниями любви, фотографиями и объемными фигурками. Главное, чтобы по виду изделия у любимой не оставалось сомнений в том, что этот торт был сделан специально для нее! Особенно приятно девушке будет получить в подарок то, что мужчина приготовил своими руками. Даже маленькое пирожное из готового теста или яичница в форме сердца будут расценены как долгожданное признание в любви.

Фото: allwomens.ru