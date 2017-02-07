Какая музыка приносит счастье младенцам, выяснили ученые

В процессе взросления дети предпочитают более динамичную и энергичную музыку

Американские ученые решили разобраться, какая музыка приносит счастье младенцам. Для этого они провели масштабное исследование с участием множества малышей.

Специалисты решили выяснить, от прослушивания какой музыки новорожденные крохи испытывают удовольствие. Ведь о предпочтениях среди взрослых легко узнать, достаточно спросить об этом взрослого человека, а младенцы не могут выразить своих эмоций, так как они пока не обладают способностью говорить. В эксперименте ученых принимали участие множество младенцев, которые прослушивали музыку различных жанров и стилей.

Как оказалось, малыши хорошо воспринимают спокойную музыку в женском исполнении. Также детям нравятся композиции Баха и даже коллектива Aerosmith. Кроме этого, ученые пришли к выводу, что в процессе взросления дети предпочитают более динамичную и энергичную музыку, например, рок.

Фото: beremennost-po-nedelyam.com