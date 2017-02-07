В музее современного искусства представили картины художников из «запрещенных» Трампом стран

Этот поступок является выражением протеста американцев против миграционных действий главы Белого дома

Музей современного искусства Нью-Йорка снял из постоянной экспозиции произведения западных артистов, таких как, Пабло Пикассо и Анри Матисс, заменив их творениями художников из Ирана.

Данный поступок является выражением протеста америкнцев против ужесточающего указа главы Белого дома относительно миграционных действий.

Почти все творения новой экспозиции созданы иранцами. На стенах музея теперь можно лицезреть произведения видеохудожницы Талы Мадани, фотографа Шираны Шахбази, а также скульптора Парвиза Танаволи.

Помимо прочего есть возможность увидеть работы суданского деятеля искусства Ибрагима эль-Салахи, а также ирако-британского творца скульптур Захи Хадид.

Интересно, что каждая работа содержит дополняющее описание, в тексте которого сообщается, например, о важности идей гостеприимства и свободы, как для здания музея, так и для всей страны.

Ранее Трамп раскритиковал решение судей о временном приостановлении действий указа о запрещении въезда в США граждан некоторых мусульманских стран.

Фото: turj.ru