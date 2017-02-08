О каких проблемах говорит чрезмерная любовь к селфи, сообщили специалисты

Любовь к селфи возникает, если человек не доволен своим партнером или свидетельствует о застое в интимной жизни

Специалисты назвали причины, по которым большинство людей так сильно любят делать селфи.

В процессе исследования ученые проверили более 220 тысяч аккаунтов в социальных сетях. В поле зрения специалистов попадали те страницы, на которых было загружено большое количество селфи-фотографий.

Как выяснилось, любовь к селфи возникает в том случае, если человек не доволен своим партнером или же в его интимной жизни образовался застой, а никаких перемен в ближайшем будущем не намечается. Именно такие люди любят фотографировать себя на камеру.

Специалисты изучали и другие страницы. И оказалось, что те, кто фотографирует прекрасные пейзажи природы, довольны своей жизнью. А люди публикующие фотографии животных, не верят в существующие отношения.

Фото: popmech.ru