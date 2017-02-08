Сильвестр Сталлоне распродает свою библиотеку

На торги будут выставлены сотни томов коллекционных и редких изданий

Сотни томов раритетных изданий из собственной библиотеки выставил на аукцион голливудская звезда Сильвестр Сталлоне. Это коллекционные и редкие книги таких авторов, как Уолт Уитмен, Вальтер Скотт, Натаниэль Готорн, Френсис Бэкон, Джон Берроуз, Лев Толстой, Плутарх.

Продажей библиотеки Сталлоне занимается аукционный дом Heritage Auctions. Участникам торгов будет предложено почти 45 лотов.

Известно, что торги пройдут 8 марта 2017 года в Нью-Йорке.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Сталлоне отказался от предложения Трампа занять высокий пост.