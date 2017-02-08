Ученые научились добывать золото и платину из воды

Редкие, драгоценные и радиоактивные металлы можно добывать из воды с помощью органического реагента

Специалисты государственного национального исследовательского университета города Перми создали особые химические вещества, благодаря которым можно добывать редкие, драгоценные или радиоактивные металлы, из воды.

Конечно, речь идет не о чистой воде из-под крана, а о загрязненных разнообразными химическими примесями выбросах, в изобилии производящиеся промышленными предприятиями. А с таким сырьем, как говорят создатели чудо-реагентов, проблем нет.

Реагенты для добычи редких металлов из загрязненной воды были разработаны сотрудниками кафедры аналитической экспертизы и химии, возглавляемыми Михаилом Дёгтевым.

«В основе реагента — вещество органической природы под названием антипирин. Когда оно вступает в реакцию с некоторыми кислотами, то инициируется экстракция, то есть выделение необходимых ценных веществ из водного раствора. Таким образом, мы можем получать, например, скандий. Или радиоактивные металлы. Или банальные платину и золото. В общем, спектр получаемых металлов очень широк», — сообщил доктор химических наук.

Кроме экономической выгоды от применения технологии, разработка ученых из Перми может положительно повлиять и на экологическую обстановку.

Фото: clubklad.ru