Шварценеггер опубликовал трейлер к своему новому фильму

Новый фильм-катастрофа «Последствия» основан на реальных событиях
Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии опубликовал на своей странице в Facebook трейлер своего нового фильма «Последствия» и таким образом заявил о выходе картины. В основу фильма легли реальные события - авиакатастрофа над Боденским озером, которая произошла 1 июля 2002 года по виде датского диспетчера. Тогда в небе над Германией пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс из Москвы в Барселону столкнулся с грузовым самолетом. Погибли более 70 человек. Позже потерявший в авиакатастрофе свою семью Виталий Калоев расправился с авиадиспетчером и был осужден. Именно этот человек стал прототипом героя Железного Арни в новой картине.
«Я очень взволнован, спешу поделиться трейлером к моему предстоящему фильму «Последствия». Впервые делюсь видео с вами. Увидеть его в кинотеатрах вы сможете 7 апреля», - написал в соцсети Арнольд Шварценеггер.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Сильвестр Сталлоне распродает свою библиотеку.
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Теги: катастрофа, новый фильм, трейлер, Шварценеггер
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