Как совместные отдых влияет на отношения пары, рассказали эксперты

Не продолжительные поездки заграницу провоцируют супругов к роману «на стороне»

Эксперты из Колумбийского университета выявили негативный фактор влияния совместных путешествий на взаимоотношения между супругами в браке. В большей степени ситуация касается семейных поездок за границу.

Проведя целый ряд изысканий, ученые определили, что, подпадая под влияние различных культур, люди способны резко изменить свои правильные взгляды на супружескую жизнь. Так, заграничные путешествия провоцируют людей с семейным статусом к большей раскрепощенности в поведении в отношении противоположного пола, что и становится провокатором измены одной из сторон либо обоих партнеров сразу.

При этом, важное значение имеет не только дальность расстояния поездки пары, но также и местная традиционная культура, непривычная для путешественника, а также своеобразное окружение, в которое он попадает.

Согласно статистике исследователей, значительное влияние оказывает и продолжительность путешествия. Парадокс при этом заключается в том, что чем больше супружеская пара проводит времени, находясь на отдыхе в другой стране, тем более мала вероятность измены своему партнеру, а вот менее продолжительные поездки как раз способны спровоцировать новый роман «на стороне».

Фото: sunny7.ua