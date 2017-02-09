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Стиль жизни

Названы крупы способствующие похудению

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Наибольшее количество клетчатки и микроэлементов сохраняется в необработанных крупах

Ожирение и борьба с лишним весом является очень актуальной проблемой на сегодняшний день

Специалисты - диетологи из США назвали крупы, которые способствуют похудению и нормализации пищеварительных процессов.

Современный человек крайне редко придерживается системы сбалансированного питания и не соблюдает элементарные правила режима дня. Вследствие этого возникают проблемы с пищеварением и лишний вес. Ожирение и борьба с лишним весом является очень актуальной проблемой на сегодняшний день. Поэтому специалисты  решили выяснить, какие продукты необходимо употреблять, чтобы исправить первую проблему и избавиться от второй.

Нутриционисты провели эксперимент, участниками которого стали респонденты в возрасте до 65 лет. Испытуемых разделили на две группы: участники первой придерживались специальной сбалансированной диеты, участники второй – имели аналогичный рацион, только с добавлением необработанного зерна. По окончанию эксперимента было установлено, что респонденты из второй группы сбросили вес намного быстрее. При этом у них нормализовалось, прежде нарушенное, пищеварение.

Кроме необработанного зерна, диетологи рекомендуют употреблять коричневый рис, зерно и овес. Главное, чтобы все крупы не были обработаны и измельчены, поскольку наибольшее количество клетчатки и микроэлементов сохраняется именно в таком виде.

Фото: chudo-nyva.com.ua

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Теги: зерно, крупа, похудение

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