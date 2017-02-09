Специалисты выяснили, по каким дням снятся вещие сны

Сон с пятницы на субботу является пророческим, а сны с воскресенья на понедельник, ничего не значат

Компетентные специалисты в области сновидений провели исследование снов и рассказали, по каким дням недели снятся вещие сны, а также насчет каких неприятных сновидений не стоит и беспокоиться. Ученые выяснили, какие сны не несут смысловой нагрузки.

Эксперты в области сновидений провели исследования и смогли установить, в какие дни снятся вещие, пророческие сны, а в какие происходит просто эмоциональная разрядка организма. Ученые рекомендуют людям, которые придают значение содержанию своих ночных видений, тщательно опираться на дни недели, в которые снятся сны.

Так сновидениям, которые снятся с воскресенья на понедельник, не стоит присуждать звание вещих, поскольку они чаще всего являются свидетельством накопленной за рабочую неделю усталости. Также ничего не подразумевающие сны снятся и со вторника на среду. А вот со среды на четверг за снами стоит тщательнее наблюдать тем, кто стремится улучшить свое материальное положение, но не знает как - в нем можно увидеть подсказки.

Вещими являются сны с четверга на пятницу лишь для тех, у кого наблюдаются сложности в личной жизни, а вот сон с пятницы на субботу является пророческим относительно судеб родных людей. Самым скоростным по исполнению является сон, приснившийся с субботы на воскресенья, по мнению специалистов, он сбудется уже в течение суток.

Фото: farawayworld.net