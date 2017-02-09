На аукционе продали женскую грудь с афоризмом Медведева (ФОТО)

Художник Артем Лоскутов обыграл фразу «Денег нет, но вы держитесь»

Работа новосибирского художника Артема Лоскутова «Денег нет, но вы держитесь» была продана на аукционе Vladey за три тысячи евро.

Работа представляет собой гипсовый слепок обнаженной женской груди с подписью «Денег нет, но вы держитесь». Автор работы продал свой арт-объект на аукционе Vladey в Москве. Работа новосибирского художника-концептуалиста ушла с молотка за 3 000 € при начальной цене в 100 €.

Проданная работа « Денег нет, но вы держитесь» повторяет элементы совместной инсталляции Артёма Лоскутова и Маяны Насыбулловой, выполненной на стене возле московского центра современного искусства Art Play.

Художники использовали фразу Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», которая по версии Google стала главным мемом в 2016 году.

Фото: vladey.net