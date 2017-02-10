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В Киев приедет обладатель премий Грэмми и Billboard (ФОТО,ВИДЕО)

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Его музыка наполнена страстью, дымом сигары и вечностью

В столице впервые выступит известный во всем мире джазмен, музыкант Селин Дион и Джастина Тимберлейка

Один из самых влиятельных музыкантов мира, играющих на джазовой трубе и флюгельгорне, пианист и композитор Артуро Сандовал 21 февраля выступит в столичном Октябрьском дворце с единственным сольным концертом. Это будет первый визит мэтра в Киев, ранее из украинских городов он выступал только в Одессе и на фестивале Alfa Jazz Fest во Львове.

Истинные меломаны знают, что Артуро Сандовала называют одним из самых динамичных концертных исполнителей нашего времени, в свое время он выступал на церемонии вручения наград Оскар, Грэмми и Billboard. Много лет работал с Полом Анкой, Селин Дион, Джастином Тимберлейком и многими другими.

Его музыка наполнена страстью, дымом сигары и вечностью – ведь уже при жизни кубинский музыкант стал легендой.

Наделенный способностями виртуоза, Артуро мечтает делиться своим даром с теми, кто также сильно любит музыку, как и он. Часто говорят о виртуозном техническом исполнении Артуро Сандовала или о его умении извлекать высокие ноты, но те, кто видел его игру на фортепиано, лирические импровизации баллады, или имел возможность наслаждаться разнообразием его музыки, начиная от джазовых сочинений и джаза с латиноамериканскими мотивами до классической музыки, знают, что Артуро Сандовал - это выдающийся музыкант, один из самых ярких, многогранных и признанных исполнителей нашего времени.

Артуро Сандовал удостоен 10 премий Грэмми, был номинирован 19 раз, также является шестикратным обладателем премии Billboard и лауреатом премии Эмми. Последняя награда была получена за его композиторскую работу для фильма «For love or Country», основанного на событиях из жизни самого Сандовала, и экранизированного HBO с участием Энди Гарсия, сыгравшего Артура. Его два последних альбома удостоены премии Грэмми и выпушены по всему миру. В новейшем диске Артура Сандовала Eternamente Manzanero, исполняется музыка легендарного мексиканского романтического певца, композитора и автора песен Армандо Мансанеро.

Накануне концерта, семейная пара киевлян Андрей и Татьяна рассказали, как благодаря Артуро Сандовалу началась их история любви. «Я делал Тане предложение под музыку Сандовала, - вспоминает Андрей.  – Так случайно вышло, она заиграла в ресторане, с тех пор Артуро стал для нас знаковым исполнителем. Наш первый танец был под «There Will Never Be Another You».  В этот раз выступление этого музыканта в Киеве – это волнующая возможность заново прожить эмоции нашего первого танца».

Напомним, концерт легендарного музыканта состоится в Киеве 21 февраля в Октябрьском дворце.

Видео: youtube Ryan Anthony Trumpet

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Теги: джаз, концерт, музыка, Артуро Сандавал

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