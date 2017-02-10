Почему первенцы умнее своих младших братьев и сестер, рассказали специалисты

Родители гораздо больше времени уделяют первенцам и более плотно занимаются их развитием

Сотрудники Эдинбургского университета провели исследования, и выяснили. Что старшие дети намного умнее и успешнее своих младших братьев и сестер.

Ученые была проведена объемная работа для получения результатов – они изучили показатели 5 000 детей, а само исследование длилось 14 лет. Итог оказался однозначным – старшие дети умнее своих младших братьев и сестер, а в будущем - успешнее в учебе и карьере.

Причины таких результатов достаточно просты – родители гораздо больше времени уделяют первенцам и более плотно занимаются их развитием. Еще одним фактором является ответственность за своих младших детей в семье перед родителями.

Фото: miloserdie.ru