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Почему первенцы умнее своих младших братьев и сестер, рассказали специалисты

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Старшие дети умнее своих младших братьев и сестер, а в будущем - успешнее в учебе и карьере

Родители гораздо больше времени уделяют первенцам и более плотно занимаются их развитием

Сотрудники Эдинбургского университета провели исследования, и выяснили. Что старшие дети намного умнее и успешнее своих младших братьев и сестер.

Ученые была проведена объемная работа для получения результатов – они изучили показатели 5 000 детей, а само исследование длилось 14 лет. Итог оказался однозначным – старшие дети умнее своих младших братьев и сестер, а в будущем - успешнее в учебе и карьере.

Причины таких результатов достаточно просты – родители гораздо больше времени уделяют первенцам и более плотно занимаются их развитием. Еще одним фактором является ответственность за своих младших детей в семье перед родителями.

Фото: miloserdie.ru

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Теги: первенец, развитие, ум

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