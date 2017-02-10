Названы 10 основных типов любви

Ученые смогли выделить 10 основных типов любви

Лучше понять, как происходит взаимодействие, основанное на мощных эмоциях , поможет перечень разновидностей любви.

Стоит отметить, что это скорее не список любовных состояний, а стадии, которые каждый проходит в меру опытности и способности удерживаться на каждом этапе.

Итак, это первая любовь, рутинная любовь, безрассудная, хаотичная и дружеская любовь.

Дружеская любовь очень похожа на понятие «платонической», когда люди отлично ладят друг с другом, понимают, но искры нет, все ровно, как в морге.

Новая любовь и безрассудная идут рука об руку и обычно связана с новыми отношениями, когда костер эмоциональной связи находится на самой высоте. Когда отношения становятся слишком накаленными, она может превратиться в свою раздражающую противоположность с чувством растерянности, ревности и злости.

Кроме этих описанных видов любви ученые смогли выделить «магическую», «заслуженную», трагическую и извращенную типы любви. Многим понятие «извращенная любовь» не понравилось, предполагая, что такое быть не может.

На самом деле, видов любви ровно столько, сколько существует человеческих пар. Каждый их них индивидуален и привносит в отношения невероятно обширную палитру чувств, мыслей, поведенческих стереотипов, которые вряд ли удастся уложить в стандартный набор логическо-аналитических блок-схем ученых. Им бы в своих чувствах разобраться.

Фото: lunin-sovs.livejournal.com