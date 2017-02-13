Специалисты назвали 5 признаков мужской измены

Существуют практически безошибочные признаки того, что ваш любимый супруг завел себе женщину на стороне

Эксперты назвали пять признаков, которые помогут разоблачить мужскую измену.

Первый признак – это частое снятие денег с банковской карты, что может свидетельствовать о необходимости тратить их на новое увлечение. Мужчины часто расходуют средства на оплату номеров в гостинице и ужинов в ресторанах.

Второй – поздние возвращения домой. Особенно насторожиться надо, если мужчина говорит, что сильно устал после работы, а также, если он начал часто ездить в командировки.

Третий признак – он больше не хочет заниматься с вами сексом. Это может говорить о том, что мужчина не желает тратить силы на свою партнершу, так как они ему понадобятся для другой женщины.

Если мужчина стал уделять огромное внимание внешнему виду или записался в спортзал и озаботился своими мускулами на пятом десятке, хотя ранее они его не слишком интересовали. Всё это говорит о том, что он явно хочет кому-то понравится, и вряд ли вам – это может быть четвертым признаком нового романа на стороне.

Пятый признак – это когда мужчина прячет от вас свой телефон или не подпускает к компьютеру. Он может маскировать это какими-либо шутками или рабочей необходимостью, но вы потеряли свободный доступ к телефону или ноутбуку, которые оказались закрыты паролем. Если этого не происходит, а у мужчины есть любовница, то он постарается завести вторые аккаунты в соцсетях и вовремя удалять SMS-сообщения.

Фото: dnevnyk-uspeha.com