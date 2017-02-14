Гройсман заявил, что проведению «Евровидения» ничего не угрожает

Ожидается, что сегодня начнут продавать билеты на международный песенный конкурс

Проведению «Евровидения-2017» в Киеве нет никакой угрозы, международный песенный конкурс будет проведен на самом высоком уровне. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ожидается, что продажа билетов на «Евровидение» начнется вечером 14 февраля. Их стоимость в зависимости от этапа конкурса составляет 8-500 евро.

Ранее «Комментарии" писали о том, что «Евровидение- 2017» под угрозой срыва: команда по подготовке конкурса заявила о прекращении работы.