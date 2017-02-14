Россия готовит к испытаниям туристический космический корабль

Билет в космос на российском туристическом корабле будет стоить 250 тысяч долларов, первый полет намечен на 2020 год
Первый испытательный полет космического корабля для туристов в России намерены провести в 2018 году, а после этого планируют открыть продажу билетов на экскурсию. Об этом пишет РИА «Новости».
Стоимость такого орбитального полета затянет на 30-40 млн долларов. В одном полете смогут участвовать 5-6 туристов. Ориентировочная стоимость билета в космос для каждого – 200-250 тысяч долларов.
Путешествие продлится 15 минут, при этом время, проведенное в невесомости, составит 5-6 минут. Пассажиры будут находиться в кабине объемом 30 кубических метров. Допуск на борт корабля они получат после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования.
Экскурсии будут проходить на высоте 180-220 километров. А первый полет с космическими туристами намечен на 2020 год.
Руководитель компании «КосмоКурс» Павел Пушкин отметил, что общая стоимость проекта оценивается в 150 миллионов долларов. Средства поступают от частного российского инвестора. Кроме того, Пушкин не исключил, что в первый полет пригласят актеров, политиков и других известных людей.
Ранее «Комментарии" писали о том, что ушел из жизни последний побывавший на Луне человек.
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Теги: Космический корабль, космос, орбита, полет, Россия, турист
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