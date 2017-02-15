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Как остановить процесс старения, рассказали ученые

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Ключ к замедлению старения кроется в сокращении калорий

Сокращение калорий может замедлить процесс старения

Ключ к успешному замедлению старения кроется в сокращении объема поступающих в организм калорий, уверены американские биохимики. Прежде чем сделать соответствующие выводы, исследователи пронаблюдали за процессами клеточного старения.

Научную работу провели сотрудники Университета имени Бригама Янга, возглавляемыми доктором Джоном Прайсом.

«Все дело в рибосомах — очень комплексных биологических машинах, которые, как и любые структуры такой сложности, нуждаются в периодическом обслуживании. Если замедлить активность рибосом, то замедляется и клеточное старение. Звучит просто, но на практике это действительно может быть решением проблемы старения», — рассказывает Прайс.

Специалисты провели эксперимент с лабораторными грызунами, которых разделили на две группы и, как вы уже догадались, посадили на разную диету. Одни мыши ели досыта, других же немного недокармливали — они получали все необходимые вещества, но итоговый объем потребленных калорий был примерно на треть ниже.

Проанализировав результаты исследования, ученые подтвердили благотворное влияние ограничения калорий на продолжительность жизни подопытных грызунов.

Фото: allatv777.ru

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Теги: калории, продолжительность жизни, старение

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