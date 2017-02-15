На подиум вышел самый привлекательный преступник США

Коллекцию немецкого кутюрье Филиппа Плейна представлял бывший заключенный

На Неделе моды в Нью-Йорке дебютировал 33-летний уроженец калифорнийского города Стоктон Джереми Микс, известный как «самый привлекательный преступник США». Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший заключенный принял участие в показе новой коллекции немецкого кутюрье Филиппа Плейна. За его дебютом пристально наблюдали певица Мадонна, модель Кайли Дженер и светская львица Пэрис Хилтон.

Известно, что в 2014 году Джереми Микс на 27 месяцев попа в места лишения свободы за незаконное хранение оружия. Известность пришла к нему после того, как его фото опубликовали на официальной странице полиции штата Калифорния в Facebook. Пользователи социальной сети высоко оценили внешность заключенного, а сам Микс вскоре получил предложение от модельной компании White Cross Management.

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