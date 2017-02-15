Голливуд замахнулся на «Мастера и Маргариту»

Актерский состав картины пока не известен, но названы продюссеры проекта

В Голливуде планируют снять полнометражную ленту по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает Deadline.

Продюсерами картины станут Грейс Лох, ранее работавший над фильмом «Машина времени в джакузи», и Светлана Мигунова-Дали — продюсер фильма «Легенда №17».

Актерский состав и режиссер картины пока не раскрываются. Одним из исполнительных продюсеров станет создатель музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг.

Известно, что роман Булгакова впервые был опубликован в 1960-х годах и был уже пять раз экранизирован. Первый фильм поставил режиссер Анжей Вайда в 1971 году. Год спустя на экраны вышла лента Александра Петровича. В 1989 году появился четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко. В 1994-м «Мастера и Маргариту» экранизировал Юрий Кара, а в 2005 году Владимир Бортко снял по роману сериал.

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