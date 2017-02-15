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Стиль жизни

В чем нуждаются женщины во времена кризиса, выяснили специалисты

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Женщины нуждаются в наличии надежного мужчины

Необходимость женщины чувствовать себя в безопасности, является одной из потребностей в жизни человека

Ученые из института андрологии Греции провели эксперимент, который показал, что во время кризиса, связанного с экономикой, женщина нуждается в наличии надежного мужчины, а не легкомысленного парня.

В эксперименте специалистов приняли участие 600 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в Греции.

Как выяснилось, женщины, которые проживают в провинции, а также имеющие заработную плату ниже среднего, считают, что идеальными отношениями они будут обладать лишь с верным и надежным мужчиной. Сексуальная часть взаимоотношений оказалась не важна.

Женщины, которые имеют достаток свыше двух тысяч евро в месяц, важным критерием отбора мужчин называют яркую сексуальную жизнь.

В основе таких понятий лежит необходимость женщины чувствовать себя в безопасности, что является одной из потребностей в жизни человека.

Фото: moteris.lt

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Теги: Женщина, кризис, мужчина, надежность, Уверенность

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