В чем нуждаются женщины во времена кризиса, выяснили специалисты

Необходимость женщины чувствовать себя в безопасности, является одной из потребностей в жизни человека
Ученые из института андрологии Греции провели эксперимент, который показал, что во время кризиса, связанного с экономикой, женщина нуждается в наличии надежного мужчины, а не легкомысленного парня.
В эксперименте специалистов приняли участие 600 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в Греции.
Как выяснилось, женщины, которые проживают в провинции, а также имеющие заработную плату ниже среднего, считают, что идеальными отношениями они будут обладать лишь с верным и надежным мужчиной. Сексуальная часть взаимоотношений оказалась не важна.
Женщины, которые имеют достаток свыше двух тысяч евро в месяц, важным критерием отбора мужчин называют яркую сексуальную жизнь.
В основе таких понятий лежит необходимость женщины чувствовать себя в безопасности, что является одной из потребностей в жизни человека.
Фото: moteris.lt
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Теги: Женщина, кризис, мужчина, надежность, Уверенность
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