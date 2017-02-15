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Основатели нового профиля раскрыли секрет лучших фото в Instagram

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На страницу подписано уже более 18000 человек

Создатели аккаунта раскрыли секрет создания лучших фото

В социальной сети Facebook появился аккаунт под названием Boyfriends of Instagram, создатели которого раскрыли секрет создания лучших фото, публикующихся в Instagram. Основали профиль несколько молодых парней, которые делали самые удачные снимки своих избранниц.

Многие снимки, которые публикуются в социальной сети Instagram, выполнены настолько качественно, что сложно поверить в то, что их делал не профессиональный фотограф. Однако создатели профиля Boyfriends of Instagram, посредством своего аккаунта раскрыли основные секреты создания лучших селфи.

С момента создания необычного профиля, прошло не так много времени. Но на страницу подписалось уже 18000 подписчиков, которые также могут поделится своими необычными методами съемки.

Фото: iphones.ru

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Теги: Instagram, селфи, фото

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