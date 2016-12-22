Национализация Приватбанка обойдется каждому украинцу в 3 тыс. грн

По подсчетам экономистов, сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тысячи гривен. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

«Каждому национализация стоит 3 тысячи», - добавил заместитель главы НБУ.

Также он отметил, что от национализации Приватбанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.

«К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга», - сказал Чурий.

Ранее Гонтарева заявила, что новая команда менеджеров, в том числе и зарубежных, поможет с трансформациями «Приватбанка», а также, что на процесс стабилизации национализированного «Приватбанка» уйдет до трех лет.

Ранее «Комментарии" сообщали о том, что экс-владельцам «Приватбанка» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову грозит уголовная ответственность.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.

Несмотря на оптимистичные заявления премьер-министра, главы НБУ, Минфина, украинцы в порыве паники снимают через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде "Приватбанком» займутся полсе Нового года.

Также отмечалось, что по всей Украине не работает большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.