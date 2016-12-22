МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Национализация Приватбанка обойдется каждому украинцу в 3 тыс. грн

0

За национализацию Приватбанка каждый украинец заплатит по 3000 гривен

За национализацию Приватбанка каждый украинец заплатит по 3000 гривен

По подсчетам экономистов, сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тысячи гривен. Об этом   заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

«Каждому национализация стоит 3 тысячи», - добавил заместитель главы НБУ.

Также он отметил, что от национализации Приватбанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.

«К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга», - сказал Чурий.

Ранее Гонтарева заявила, что новая команда менеджеров, в том числе и зарубежных,  поможет с трансформациями «Приватбанка», а также, что на процесс стабилизации национализированного  «Приватбанка» уйдет  до трех лет.

Ранее «Комментарии" сообщали о том, что экс-владельцам «Приватбанка» Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову грозит уголовная ответственность.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.

Несмотря на оптимистичные заявления  премьер-министра, главы НБУ, Минфина,  украинцы в порыве паники снимают через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде  "Приватбанком» займутся полсе Нового года.

Также отмечалось, что по всей Украине не работает большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: национализация, долги, ПриватБанк

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В национализированном «Приватбанке» заявили о том, что платежи уже осуществляются без ограничений

В национализированном «Приватбанке» заявили о том, что платежи уже осуществляются без ограничений

"> Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги ПриватБанка до R/R

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги ПриватБанка до R/R

"> Нацбанк списал 32 млрд грн долгов «ПриватБанка»

Нацбанк списал 32 млрд грн долгов «ПриватБанка»

"> Глава НБУ рассказала сколько времени понадобится на стабилизацию «Приватбанка»

Глава НБУ рассказала сколько времени понадобится на стабилизацию «Приватбанка»

Загрузка...

Последние новости

17:19

У «Боруссии» новый тренер

17:10

Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

17:04

США включили крупнейший китайский онлайн-ритейлер в черный список

17:04

Индийского фаната арестовали за ношение футболки игрока Пакистана

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного

Под Харьковом тюремщики разрушили надежды осужденного »

Донбасс

На каких предприятиях удается найти работу жителям Луганска

На каких предприятиях удается найти работу жителям Луганска »

Одесса

В Одесской области возле одной из больниц вырубили елки

В Одесской области возле одной из больниц вырубили елки »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.