Старейший банк мира могут национализировать
22/12/2016 18:09
Monte dei Paschi di Siena могут национализировать
После неудачных попыток продать итальянский банк Monte dei Paschi di Siena, который является старейшим в мире, могут национализировать.
До конца года банку нужно будет докапитализироваться на 5 млрд евро (5,2 млрд долл.) до конца года, пишет Bloomberg.
В случае, если руководство примет решение о передаче банка в государственную собственность, это будет крупнейшая банковская национализация в Италии за последние десятилетия.
Кроме того, вслед за национализацией банка может последовать передача государству также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом 20 млрд долл.
В данный моментинвесторы не проявляют внимания к акциям банка. Два предложения по обмену долговых обязательств на акции привлекут около 2 млрд долл., а конвертация облигаций инвесторов - 2,5 млрд долл.
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