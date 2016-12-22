Старейший банк мира могут национализировать

После неудачных попыток продать итальянский банк Monte dei Paschi di Siena, который является старейшим в мире, могут национализировать.

До конца года банку нужно будет докапитализироваться на 5 млрд евро (5,2 млрд долл.) до конца года, пишет Bloomberg.

В случае, если руководство примет решение о передаче банка в государственную собственность, это будет крупнейшая банковская национализация в Италии за последние десятилетия.

Кроме того, вслед за национализацией банка может последовать передача государству также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом 20 млрд долл.

В данный моментинвесторы не проявляют внимания к акциям банка. Два предложения по обмену долговых обязательств на акции привлекут около 2 млрд долл., а конвертация облигаций инвесторов - 2,5 млрд долл.