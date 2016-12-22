Латвия выпустила прозрачную монету с Землей (фото)
22/12/2016 18:58
Продаваться монета будет за 85 евро
Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету «Земля» номиналом в 5 евро, которая состоит из трех частей.
Продаваться монета будет за 85 евро, пишет meduza.
Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.
Идея «Земли» победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.
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