Латвия выпустила прозрачную монету с Землей (фото)

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету «Земля» номиналом в 5 евро, которая состоит из трех частей.

Продаваться монета будет за 85 евро, пишет meduza.

Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.

Идея «Земли» победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.