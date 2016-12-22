Члены совета НБУ в ноябре получили по 174 тыс. гривен

Максимальный размер зарплаты члена совета центробанка может составлять 600 тыс. грн. в год

Члены совета Национального банка получили вознаграждение за ноябрь за членство в совете по 174,3 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В частности, обнародована информация о получении вознаграждения членами совета НБУ Верой Рычаковской, Еленой Щербаковой и Василием Фурманом.

Все они получили по 174 тыс. гривен.

Согласно закону «О Национальном банке» максимальный размер зарплаты члена совета Национального банка может составлять 600 тыс. грн. в год.

Согласно пункту 20 статьи 9 раздела 2 «Порядок формирования и полномочия совета Национального банка» размер ежегодного вознаграждения члена совета НБУ не может быть выше четырехкратного максимального размера зарплаты члена правления Национального банка.

Фото: НБУ