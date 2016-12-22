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Деньги

Члены совета НБУ в ноябре получили по 174 тыс. гривен

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Совет Национального банка осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ

Совет Национального банка осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ

Максимальный размер зарплаты члена совета центробанка может составлять 600 тыс. грн. в год

Члены совета Национального банка получили вознаграждение за ноябрь за членство в совете по 174,3 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В частности, обнародована информация о получении вознаграждения членами совета НБУ Верой Рычаковской, Еленой Щербаковой и Василием Фурманом.

Все они получили по 174 тыс. гривен.

Согласно закону «О Национальном банке» максимальный размер зарплаты члена совета Национального банка может составлять 600 тыс. грн. в год.

Согласно пункту 20 статьи 9 раздела 2 «Порядок формирования и полномочия совета Национального банка» размер ежегодного вознаграждения члена совета НБУ не может быть выше четырехкратного максимального размера зарплаты члена правления Национального банка.

Фото: НБУ

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Теги: НБУ, вознаграждение, совет

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