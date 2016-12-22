Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота

Глава НБУ не опровергла предположение о выпуске более крупной купюры, чем 500 гривен

«Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне», – ответила Валерия Гонтарева в эфире «Радио Вести» на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом 1000 гривен.

Не исключено, что поводом к введению в оборот банкноты нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты – до 3200 гривен.