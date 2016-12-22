Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота
22/12/2016 21:13
Самая ходовая сейчас банкнота – 200 грн., их 20%, а самая редкая купюра – 20 грн., их всего 5% от общего количества банкнот в штуках
Глава НБУ не опровергла предположение о выпуске более крупной купюры, чем 500 гривен
«Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне», – ответила Валерия Гонтарева в эфире «Радио Вести» на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом 1000 гривен.
Не исключено, что поводом к введению в оборот банкноты нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты – до 3200 гривен.
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