Полиция назвала цены за охрану недвижимости

Минимальная стоимость охраны квартиры для граждан составляет 200 грн. в месяц

Департамент полиции охраны сообщил, что минимальная цена за охрану дома для граждан составляет 200 грн. в месяц. Об этом в интервью Українським новинам рассказал начальник департамента полиции охраны Сергей Будник.

«Это (цена) зависит от наличия линий контроля. Чаще всего устанавливаются две линии контроля, то есть устанавливается прибор и два датчика. Один на двери и один на движение. Установка такой охраны обойдется в 4500 гривен. Ежемесячная стоимость – от 200 гривен», – сказал он.

При этом, по словам Будника, стоимость охраны дома в Киевской области составляет от 230 грн. в месяц и выше.

Как сообщалось, полиция охраны обеспечивает охрану более 185 тыс. домовладений граждан и 122,6 тыс. других объектов. В 2016 году количество квартирных краж увеличилось на 35%

Всего под охраной всех операторов украинского рынка охраны находится не более 6% домовладений граждан.